"Россети" завершили модернизацию ключевого центра питания западного Подмосковья

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" (входит в группу "Россети") завершила работы по модернизации подстанции "Волоколамск", обеспечивающей электроэнергией 13 промпредприятий, более 80 социально значимых объектов и свыше 25 тыс. жителей, говорится в сообщении группы.

На подстанции, в частности, для обновления открытого распределительного устройства были использованы высоконадежные элегазовые выключатели, а также смонтировано новое оборудование 35 кВ в комплектном распредустройстве модульного типа. Наряду с этим, было построено новое здание пункта управления подстанцией, а также перезаведены линии электропередачи с более высокой пропускной способностью. Срок службы нового оборудования составит 25-30 лет, уточнили в компании.

Стоимость работ по обновлению "Волоколамска" составили 637 млн рублей.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.