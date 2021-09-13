В ЕАЭС определили требования к использованию лекарств для детей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла руководство по определению возможности использования лекарств для детей в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом говорится в сообщении ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла руководство по определению возможности использования лекарственной формы препарата в педиатрической практике", - говорится в тексте сообщения.

Как отмечают в ЕЭК, документ содержит указания по безопасному и точному дозированию лекарств для детей, а также описание предпочтительных способов перевода лекарственных форм различных препаратов в удобные для применения ими формы. "Такой подход могут применять люди, осуществляющие уход за ребенком, если подходящие лекарственные формы этих препаратов, выпускаемые фармацевтической промышленностью, недоступны", - сообщает комиссия.

Руководство обеспечивает единые подходы всех стран ЕАЭС к разрешению применения у детей различных лекарственных форм препаратов и указанию для потребителей информации, каким образом могут применяться эти препараты для детей. В частности, оно содержит указания о способах перевода твердых лекарственных форм в формы порошков, удобных для применения у детей, а также указания по дозированию жидких форм, содержащих высокие концентрации действующих веществ.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия, Узбекистан и Куба имеют статус наблюдателей при организации.