Вечером — презентация Apple. Что говорят об iPhone 13, Watch 7 и других новинках?

В линейке снова выпустят две модели попроще (iPhone 13 и iPhone 13 Mini) и две более изощренные (iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max). У них останутся те же диагонали экранов, что у предшественников: соответственно 6,1 и 5,4 дюйма, 6,1 и 6,7 дюйма. Размеры корпусов тоже будут прежними, но не исключено, что аппараты получатся чуть толще из-за увеличенных аккумуляторов. Вырез в экране для датчиков и динамика — так называемая челка — на месте, но теперь короче примерно на треть. Сзади блок камер будет занимать еще больше места, а выступать — сильнее. Но насчет высоты выступа ходят разные слухи — возможно, он увеличится незначительно.

Главные новинки — следующее поколение смартфонов. Как и в прошлый раз, их будет четыре, а с учетом разных объемов хранилищ данных — не меньше дюжины. Вероятно, они получат очередной порядковый номер, 13, хотя точнее было бы назвать их 12S, как это было принято раньше.

В конце августа исполнилось десять лет со дня, когда Apple возглавил Тим Кук. При нем обороты компании выросли в несколько раз, а ее рыночная капитализация на сегодня составляет без малого $2,5 трлн — больше всех в мире. Парадокс правления Кука заключается в том, что при нем Apple растет, как кажется, не делая ничего особенного. Вот и от сегодняшней презентации не приходится ждать откровений.

У экранов в новой линейке ожидается еще одна, более существенная особенность — увеличенная c 60 до 120 Гц частота развертки. Это значит, что изображение сменяется 120 раз в секунду и выглядит более плавным, что особенно заметно в играх и видео. Проблема в том, что с повышенной частотой развертки нужно больше энергии, поэтому гипотетически даже с увеличенной батареей время работы аппарата может сократиться. Впрочем, обычно в настройках можно переключаться между режимами. Вероятно, такими экранами оснастят только модели Pro и Pro Max.

Блок камер станет больше из-за того, что в них поменяли датчики и оптику. В iPhone 13 и iPhone 13 Mini камер снова две, из-за увеличенных датчиков их разместили по диагонали, а в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max — три. Насчет всего остального слухи противоречивы. Вероятно, где-то увеличится апертура (чем она больше, тем больше света улавливает камера, тем, по идее, лучше снимки, особенно ночью), размер датчика, приближение телеобъектива, появится оптическая стабилизация там, где ее не было. Но неясно, что именно изменится в каждой модели линейки. Лучше дождаться презентации.

В приложении для съемки должен появиться этакий портретный режим для видео, чтобы в кадре позади все размывалось, как в кино. Якобы добавят и особый режим для фотографирования ночного неба для всех, кто уже было отчаялся передать величие космоса. Наконец, фильтры для изображений можно будет подобрать с помощью нейросетей, а в редактор видео добавят больше возможностей.

Что касается объема хранилища данных, то все четыре модели будут продаваться с накопителями на 128, 256 ГБ, две младшие — также с 64 ГБ, а две старшие — с 512 ГБ. Возможно, также появятся iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с 1 ТБ памяти.

Насчет цен полной уверенности нет. По одним данным, они будут такими же, как в прошлом году. Тогда разброс был от 70 тыс. до 140 тыс. рублей. По слухам, производитель процессоров для iPhone просит больше, чем раньше, поэтому Apple может компенсировать возросшие расходы за счет покупателей.

Часы Watch 7

Слухов о новых часах Apple намного меньше, чем об iPhone. Одно время были сомнения, что их вообще покажут в сентябре: якобы на производстве были существенные задержки, но теперь проблемы устранены.

Предположительно, проволочки возникли из-за того, что у новых Watch дизайн не такой, как раньше: края спрямили, что придаст часам сходство с iPhone. Размер обеих моделей в линейке увеличится на 1 мм, но экран получится даже больше из-за тонких рамок вокруг него. Остается вопрос, совместимы ли новые экраны со старыми ремешками.