Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,96%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций показал положительную динамику на фоне роста ведущих мировых площадок и дорожающей нефти. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,96%, до 4 041,16 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,5%, до 1 751,08 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:01 мск снизился на 0,44%, до 72,72 рубля, евро - на 0,56%, до 85,88 рубля.

"Новая неделя будет насыщена экономическими данными, завтра инвесторы оценят индекс потребительских цен США. Индекс Мосбиржи имеет достаточно локальных предпосылок для продолжения роста особенно в нефтегазовом секторе. При положительной внешней конъюнктуре завтра он может сделать попытку преодолеть отметку в 4 100 пунктов", - считает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Индекс РТС также имеет шанс обновить предыдущий максимум, и закрыться на самой высокой отметке с 2012 года, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко. Это обусловлено тем, что рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти, добавил эксперт.

Сегодня ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 0,81% и торгуется в районе $73,36 за баррель. По оценкам "БКС Мир инвестиций", на фоне дорожающей нефти завтра рубль может уйти ближе к 72,5 рубля.

В "Фридом финанс" добавили, что пробитие вниз отметки в 72,5 рубля дало бы толчок к спекулятивной игре на понижение курса, вплоть до отметки в 71,50 рубля на горизонте недели. "Макроэкономическая картина этому способствует. Однако, на наш взгляд, больше вероятность на то, что пара USD/RUB останется в диапазоне 72,50-74,50. Рынок будет следовать за внешним фоном, который будет двигаться под влиянием макростатистики и новостей", - пояснил Ващенко.

Рынок акций

В фаворитах спроса сегодня отметились расписки Mail.ru (+3,71%), а также бумаги "Новатэка" (+3,74%) и "Роснефти" (+2,66%). Неплохо выглядят бумаги "Магнита", которые закрепляются в высокоамплитудном диапазоне 5,3 тыс. - 5,45 тыс. рубля, отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Среди фаворитов и акции "Газпрома" (+1,55%) - на сильнейшем фундаментальном драйвере в виде завершения проекта "Северный поток - 2". "Кроме того, биржевые цены на газ сегодня обновили очередной рекорд, а, согласно ожиданиям некоторых из иностранных ивнестбанков, до конца зимы могут даже удвоиться. Ключевой фактор здесь - недозаполненность европейских газовых хранилищ в преддверии отопительного сезона и активное восстановление потребления после пандемии", - также рассказала эксперт. По ее мнению, бумаги "Газпрома" готовы в ближайшее время обновить рекордный максимум на уровне 333 рублей и подняться в область 340 рублей.

Бумаги "Аэрофлота" прибавляют 0,27%. "Постепенное восстановление объемов перевозок получит дополнительный импульс с открытием новых международных направлений. В частности, с 21 сентября возобновляется авиасообщение с Испанией - одним из наиболее популярных европейских направлений. Рассчитываем на выход авиакомпании в прибыль по результатам III квартала 2021 года. Это будет оказывать поддержку котировкам акций компании до конца года", - считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

В акциях "Полюс золота" (-1,38%) продолжает развиваться нисходящий тренд с обновлением минимума на отметке 12 тыс. 905,5 рубля. Новая цель продаж даже при условиях сильнейшей перепроданности может располагаться у 12 тыс. 850 рублей, добавили в ИАЦ "Альпари".