Новая ОЭЗ "Оренбуржье" привлечет почти 9 млрд рублей частных инвестиций к 2030 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) "Оренбуржье" привлечет 8,9 млрд рублей частных инвестиций к 2030 году, ее резиденты планируют создать 928 рабочих мест.

"К 2030 году резиденты ОЭЗ ППТ "Оренбуржье" планируют создать 928 рабочих мест, привлечь 8,9 млрд рублей частных инвестиций. Регион вложит в необходимую инфраструктуру еще 1,7 млрд рублей. Мультипликатор (соотношение частных рублей на каждый бюджетный рубль, вложенный в инфраструктуру) составит 5,3", - сказано в сообщении аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах, которое прошло под его руководством.

Создание ОЭЗ ППТ "Оренбуржье" было одобрено в двух городах Оренбургской области - Оренбурге и Орске. Управлять ОЭЗ планирует сам регион, для этого региональной корпорацией развития создана управляющая компания, на этапе создания ОЭЗ инвестиционный портфель включает восемь инвестиционных проектов. Среди них - создание завода по переработке молока, производства литий-титанатных аккумуляторных батарей, транспортно-логистического терминала, завода по производству бурового оборудования и другие.

"Особая экономическая зона должна стать фундаментом для привлечения инвестиций во все сектора экономики Оренбуржья. Наша задача - кратно увеличить объем привлекаемых инвестиций. Правительство области обеспечит инвесторов необходимой инженерной инфраструктурой, доступом к коммунальным сетям, автомобильным и железнодорожным путям", - цитирует пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.