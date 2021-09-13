В Псковской области возобновят движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж

ТАСС, 13 сентября. Движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж планируется возобновить в Псковской области с 1 октября. Решение о запуске железнодорожного сообщения принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников по многочисленным обращениям жителей Себежского и Пустошкинского районов, сообщает в понедельник пресс-служба регионального Минтранса.

"С 1 октября планируется возобновить движение поездов по маршруту Великие Луки - Себеж. <...> По предложению АО "Северо-западная пригородная пассажирская компания" планируется назначение одной пары поездов: № 6509 сообщением Великие Луки - Себеж (отправлением в 16:50 и прибытием в 20:05) по пятницам, субботам и воскресеньям и № 6510 сообщением Себеж - Великие Луки (отправлением в 07:05 и прибытием в 10:15) по субботам, воскресеньям и понедельникам", - говорится в сообщении.

Расписание прорабатывается. Поезда будут курсировать в течение трех месяцев, во время которых будет проведен анализ пассажиропотока.

Пригородный поезд Великие Луки - Себеж был отменен в 2015 году из-за убыточности. Ситуация с транспортным обслуживанием южных районов Псковской области ухудшилась в последние годы в том числе по причине приостановления курсирования международных поездов в связи с закрытием границы.