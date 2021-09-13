Территорию опережающего развития "Стабна" создадут в Смоленской области

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по вопросам создания ОЭЗ и ТОР в моногородах одобрила создание ТОР "Стабна" в Смоленской области, где к 2030 году планируется привлечь 10,6 млрд рублей инвестиций.

"В Смоленской области на территории крупнейшего таможенного-логистического терминала "Стабна" будет создана одноименная ТОР. Стартовый инвестиционный портфель состоит из шести проектов <…> К 2030 году планируется создать 635 рабочих мест, привлечь 10,6 млрд рублей инвестиций", - сказано в сообщении аппарата полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева по итогам заседания, прошедшего под его руководством.

Инвесторы планируют открыть мебельное предприятие, производство метанола, трикотажного полотна, выпускать грузовые автомобили повышенной проходимости и средства видеофиксации, перерабатывать торф.

На заседании Трутнев напомнил, что на территории РФ действуют 39 особых экономических зон, 92 территорий опережающего развития в моногородах и ЗАТО, 23 ТОР на Дальнем Востоке, одна ТОР в Арктике, и предложения о создании преференциальных режимов продолжают поступать.