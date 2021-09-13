Украина на треть снизила предлагаемые на аукционе мощности по транзиту газа в октябре

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Оператор ГТС Украины" более чем на треть снизил предлагаемые на аукционе 20 сентября твердые дополнительные мощности по транзиту газа через страну в октябре. Это следует из данных платформы RBP.

Так, на аукционе на октябрь объем предложения допмощностей снизился до 9,8 млн куб. м газа в сутки с 15 млн куб. м в сутки предлагаемых ранее.

Ранее "Газпром" не бронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на август, а позднее выкупил на аукционе лишь 4,3% допмощностей по транзиту в сентябре.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м (порядка 109,5 млн куб. м в сутки) ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. Транзит российского газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в прошлом году составил 55,8 млрд куб. м, что стало самым низким показателем за последние 30 лет.