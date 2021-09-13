Вучич заявил, что строительство трассы Ниш - Приштина начнется в Сербии через месяц

БЕЛГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Строительство трассы Ниш - Приштина, согласованное в Вашингтоне 4 сентября 2020 года, начнется в Сербии через месяц. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич по результатам переговоров в Белграде с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Через 15 дней [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен подпишет в Белграде соглашение. Через месяц начнутся работы по строительству трассы Ниш - Приштина", - сказал Вучич.

4 сентября прошлого года Вучич и на тот момент премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали при посредничестве тогдашнего президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. Соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что соглашение подразумевает в том числе строительство автотрассы Ниш - Приштина и железной дороги Ниш - Приштина стоимостью €1,1 млрд. Американское правительство взяло на себя финансирование этого проекта.