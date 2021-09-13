Создание агротехнопарка в Цивильском районе Чувашии планируется начать в 2022 году

ТАСС, 13 сентября. Власти Чувашии намерены начать строительство агротехнопарка в Цивильском районе в 2022 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава республики Олег Николаев.

"Индустриальный агротехнопарк у нас планируется к созданию в Цивильском районе. Там сейчас работа ведется как раз по подбору резидентов и формированию необходимого пакета документов для объявления тендера на проектирование. Задача - уже на следующий год начать работы. То есть в этом году начать проектирование, завершить его, а уже на следующий год начать работы по реализации проекта строительства инфраструктуры и всего необходимого для того, чтобы резиденты начали строить свои производственные площадки", - сказал собеседник агентства.

Николаев добавил, что в республике уже объявлены торги по проектированию еще одного агротехнопарка в Батыревском районе республики. "На сегодняшний день в индустриальном агротехнопарке Батыревском у нас 15 резидентов заявили о желании участвовать", - пояснил он.

По словам главы Чувашии, в основном это производители сельскохозяйственной продукции. "Причем все производители, как правило, находятся на той же территории, то есть Батыревского, Яльчикского, Шемуршинского районов - такая агломерация, южная агломерация, очень мощно развитая в плане животноводства и мясного производства", - уточнил Николаев.

Он отметил, что задача на 2024 год, чтобы в этом агротехнопарке заработало первое производство.