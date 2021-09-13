CNN: аккумулятор новой модели iPhone будет дольше держать заряд

ТАСС, 13 сентября. Аккумулятор нового смартфона iPhone разработки американской компании Apple, вероятно, будет дольше работать без подзарядки. Об этом сообщил телеканал CNN в понедельник, накануне предстоящей онлайн-презентации, где компания планирует представить очередную модель.

Ожидается, что в ходе мероприятия корпорация представит смартфон iPhone 13, а также его версии - iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и бюджетный iPhone 13 mini.

Предположительно, у iPhone 13 и iPhone 13 mini будут два объектива камеры, расположенных по диагонали. У iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max ожидаются три камеры разных размеров. По данным телеканала, объем встроенной памяти может быть увеличен до 1 терабайта.

Также в новых моделях, вероятно, будут внедрены спутниковые технологии для связи с экстренными службами, сенсорный идентификатор Touch ID под дисплеем и улучшенный чип с поддержкой 5G.

Ранее стало известно о планах Apple провести 14 сентября онлайн-презентацию, на которой, вероятно, компания представит новую модель своего iPhone и ряд других новинок, в том числе умные часы Apple Watch Series 7. Презентация начнется в 10:00 по времени Западного побережья США (20:00 мск) в штаб-квартире корпорации Apple Park в Купертино (штат Калифорния).

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация является одной из крупнейших в мире.