Цистерны с иранскими нефтепродуктами прибудут в Ливан 16 сентября

БЕЙРУТ, 13 сентября. /ТАСС/. Шиитская партия "Хезболлах" обеспечит поставки в Ливан нефтепродуктов из Ирана, что позволит улучшить снабжение топливом больниц, школ и пекарен перед зимним сезоном. Об этом заявил в понедельник ее лидер шейх Хасан Насрулла в телевыступлении по каналу Al Mayadeen.

Он сообщил, что в сирийском порту Банияс началась разгрузка первого иранского танкера, доставившего мазут. "По договоренности с сирийскими властями в четверг, 16 сентября цистерны с иранскими топливом прибудут через сухопутную границу в долину Бекаа на востоке Ливана", - отметил Насрулла.

По его словам, "Хезболлах" выбрала такой способ доставки нефтепродуктов, чтобы избежать возможного применения США санкций против ливанского правительства. "Мы не хотели, чтобы из-за нашей инициативы пострадала какая-либо сторона", - сказал шиитский политик.

При этом он подчеркнул, что "Хезболлах" не стремится заработать политические дивиденды и будет распределять нефтепродукты при помощи муниципалитетов. "Наша цель оказать помощь населению, которое страдает от действий спекулянтов, использующих топливный кризис для наживы", - заявил Насрулла.

Он сообщил, что в Банияс в течение сентября прибудет еще три иранских танкера, два с мазутом и один с бензином, который будет бесплатно передан пожарным командам и Ливанскому обществу Красного Креста.

Из-за проблем с поставками мазута государственная электрическая компания Ливана уменьшила в летний период до минимума энергоснабжение населения, была остановлена работа двух их четырех ТЭЦ. Ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа отменить госсубсидии на горюче-смазочные материалы из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций. 15 августа было объявлено о повышении цен на бензин и мазут на 66%.