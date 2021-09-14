Порядка 300 компаний выступят на Тюменском нефтегазовом форуме

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Тюменский нефтегазовый форум откроют 14 сентября на площадке инновационного центра в Тюмени. Он объединит более 30 мероприятий и 300 компаний. Ожидается, что участие в работе площадки примут порядка 3 тыс. человек, сообщил журналистам заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

"Порядка 300 компаний приезжают к нам. <...> В рамках трех дней будет проведено около 30 мероприятий, которые объединят экспертов отрасли", - сказал Пантелеев, отметив, что участники, не попавшие на площадку очно, смогут подключиться к форуму онлайн.

В беседе с корреспондентом ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор добавил, что главной темой панельной дискуссии станет промышленная политика в рамках глобальных вызовов и энергоперехода. Эту тему обсудят представители власти, руководители нефтегазовых и промышленных компаний. Они также расскажут, какие технологии нужно в ближайшее время развивать. Ожидается, что участие в форуме примут порядка 3 тыс. человек, в том числе вице-премьер Юрий Борисов. В рамках рабочей поездки он посетит завод "Фармсинтез-Тюмень" и центр строительства скважин "Газпром недра".

Традиционно пройдет программа "Технологические дни". В этом году на нее заявили около 600 проектов. Совместно с основным партнером "Нефтегазового кластера" - компанией "Газпромнефть" - проведут еще одно мероприятие - технологический акселератор. Он позволит компаниям не только презентовать проекты, но и повысить их эффективность в доведении до образца, который может быть реализован в масштабах страны и за ее пределами.

Впервые в 2021 году на полях Тюменского нефтегазового форума пройдет трехдневный лекторий "Энергия будущего: среда, технологии, человек". Мероприяти организует Тюменский госуниверситет совместно со стратегическим партнером - компанией "Сибур". Первый день лектория посвятят окружающей среде, энергии будущего. У молодых инноваторов будет возможность представить в режиме коротких спич-сессий свои проекты и найти потенциальных инвесторов. Также в рамках лектория подпишут меморандумы о намерениях и сотрудничестве.

Форум проведут в Тюмени в очном формате. Попасть на площадку можно будет при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста. На входе будет проводиться термометрия. Для гостей обязательно ношение масок.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он объединит более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т. д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.