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Рост ВВП Казахстана в январе - августе составил 3%

В 2020 году показатель ВВП страны снижался до 2,6%

НУР-СУЛТАН, 14 сентября. /ТАСС/. ВВП Казахстана в январе - августе текущего года вырос на 3%. Об этом сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев на заседании правительства во вторник.

"В январе - августе текущего года экономика Казахстана продолжила планомерное восстановление и показала рост в 3%. В отчетном периоде в рамках основных трендов наблюдается положительный рост в реальном секторе и сфере услуг, высокий рост инвестиций в недобывающих секторах, сохранение положительного торгового баланса", - рассказал Иргалиев.

В 2020 году показатель ВВП страны снизился на 2,6%. Правительство Казахстана в нынешнем году намерено обеспечить рост экономики на 3,5-4%. В 2019 году рост ВВП составил 4,5%.

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