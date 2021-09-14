Бизнес предложил дисквалификацию для контролеров, злостно нарушивших закон о госконтроле

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Нарушившие новый закон о госконтроле должностные лица в РФ должны нести дисциплинарную и административную ответственность. Дисквалификацию как один из видов административных наказаний нужно применять в отношении злостных нарушителей, считают опрошенные ТАСС представители деловых объединений и эксперты.

На Восточном экономическом форуме генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что внес предложение президенту РФ Владимиру Путину о введении административной ответственности в отношении должностных лиц, которые нарушают требования нового закона о госконтроле, основные положения которого вступили в силу с июля 2021 года. Он отмечал, что это станет значимым фактором снижения административного давления на бизнес.

Дополнительная ответственность

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов "Деловой России" Екатерина Авдеева сказала ТАСС, что "нужно более жестко проводить аттестацию в контролирующих органах, органах прокуратуры, должностные лица должны великолепно знать закон и волю законодателя, чтобы не допускать искаженного применения закона на практике".

По ее словам, дополнительная административная ответственность станет сдерживающим фактором для контролеров. В последующем при злостном несоблюдении требований должностным лицом будет иметь смысл ставить в кратчайшие сроки вопрос о "его дисквалификации, возможно даже и об уголовной ответственности в случае, если нанесен серьезный ущерб", указала Авдеева.

Уголовная ответственность для должностных лиц за серьезные правонарушения уже существует, однако соответствующие преступления тяжело доказать, отметил глава бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин. В рамках закона о госконтроле нужно обозначить административную и дисциплинарную ответственность, убежден он.

За последние шесть лет штрафы в отношении предпринимателей серьезным образом увеличились, кроме того, наблюдается множественность их вынесения, отметил глава "Опоры России". Вместе с тем, по его словам, ответственность тех, кто нарушает законодательство при проведении проверок, очень мала. Поскольку закон предполагает появление у проверяющих органов дополнительных обязанностей, Калинин предлагает предусмотреть для них и новые составы правонарушений.

"Должна быть ответственность за злоупотребление правом. К примеру, органы контроля и надзора должны составить риск-ориентированный профиль. То есть предполагается, что те, кто отнесены в первую, вторую, третью категории опасности, будут проверяться чаще. <…> На усмотрение органа контроля и надзора составляются отнесения к той или иной зоне риска. Если проверяющая организация злоупотребляет правом, можно всех записать в первые три категории и ходить к ним каждый год", - считает Калинин.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о необходимости корректировать правовую норму об ответственности контролеров, сформулированную исходя из предыдущего закона. "В Кодексе РФ об административных правонарушениях и сегодня есть статья 19.6.1, которая предусматривает ответственность должностных лиц за несоблюдение законодательства о государственном и муниципальном контроле. Однако норма формулировалась исходя из ранее действовавшего закона и в основном ориентирована на нарушения при проверках. Новый же закон предусматривает широкий спектр контрольно-надзорных мероприятий, которые статья 19.6.1 не охватывает", - пояснил он.

Принцип неотвратимости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева считает важным обязательное соблюдение принципа неотвратимости административной ответственности. "Чиновники, как и предприниматели, должны понимать принцип неотвратимости наказания за противоправные действия (бездействие)", - подчеркнула она, комментируя ТАСС предложение генпрокурора.

Руководитель аудиторско-консалтинговой компании "Аип", эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения "Опоры России" Сергей Елин отметил, что причинами нарушений со стороны контролеров могут ошибки и недоработки, а также действия, связанные с коррупцией. "Если мы говорим про второй аспект, то здесь комплексная антикоррупционная работа способствует снижению заинтересованности тех или иных чиновников на местах за тем, чтобы провоцировать, создать необоснованно проверку и потому получить для себя какие-то личные преференции", - сказал он.

О новом законе

С июля 2021 года вступили в силу ключевые положения закона о государственном и муниципальном контроле в РФ. В нем, в частности, устанавливаются такие принципы как приоритет профилактики нарушений, применение риск-ориентированных подходов. Инспекторы должны почти все мероприятия согласовывать с прокуратурой и получать одобрение на каждое их них.

Также для 62 видов госконтроля с июля начала действовать процедура обязательного досудебного обжалования решений надзорных органов.