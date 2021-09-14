Кубань привлекла в экономику более $5 млрд иностранных инвестиций за пять лет

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Более $5 млрд иностранных инвестиций поступило в экономику Краснодарского края за последние пять лет. Этого удалось добиться благодаря мерам поддержки, действующим на территории региона для инвесторов, часть из которых не имеет аналогов в России, рассказал ТАСС руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

"Краснодарский край является одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов Российской Федерации. Согласно ежегодному опросу иностранных компаний, проводимому международным консалтинговым агентством Ernst&Young, регион является самым перспективным для ведения бизнеса. За последние 5 лет с 2016 года в экономику региона поступило свыше $5 млрд прямых иностранных инвестиций", - рассказал Воробьев.

Он уточнил, что сейчас в Краснодарском крае уже создано и работает около 300 предприятий с участием иностранного капитала из более чем 30 стран мира. По словам главы департамента, стратегическими партнерами края являются многие известные компании из Германии, Франции, США, Швеции, Австрии, Италии, Турции, Швейцарии, Дании и других стран.

О господдержке

Воробьев пояснил, что одной из причин такого объема инвестиций являются беспрецедентные меры поддержки, которые работают в регионе. Так, в Краснодарском крае действует около 50 мер государственной поддержки, среди которых субсидии, гранты, займы, льготы, гарантии и информационно-консультационное взаимодействие.

"В целом ежегодно Краснодарский край оказывает финансовых мер господдержки, в том числе косвенных, на сумму более 25 млрд рублей. Например в сфере сельского хозяйства в настоящее время в крае предусмотрена поддержка в том числе в форме субсидий, направленных на поддержку деятельности по направлениям животноводства, растениеводства, виноградарства, рыбохозяйственного комплекса. Также предусмотрена грантовая поддержка для начинающих фермеров, сельскохозяйственных кооперативов, на закладку садов", - отметил Воробьев.

Он также добавил, что по линии промышленности предусмотрено пять субсидий на возмещение затрат для промышленных предприятий и одна субсидия для управляющих компаний индустриальных парков на создание инфраструктуры, а также предоставление налоговых льгот сроком до 10 лет для резидентов и управляющих компаний.

Кроме того, Воробьев выделил ряд мер поддержки, которые являются наиболее важными в регионе. Среди них - налоговые льготы, предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, компенсация затрат на создание объектов инфраструктуры.

"В 2021 году инициировано расширение перечня видов деятельности для получения инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль. Поддержку получат организации, которые не являются участниками национального проекта, и основным видом деятельности которых являются обрабатывающие производства, отрасль сельского хозяйства, санаторно-курортная отрасль и сфера здравоохранения", - отметил руководитель департамента.

Помощь иностранному бизнесу

Он также добавил, что специально для привлечения иностранных инвестиций, а также для развития и укрепления инвестклимата на территории Краснодарского края создан консультативный совет по иностранным инвестициям. Его возглавил глава региона Вениамин Кондратьев. По словам Воробьева, такой инструмент взаимодействия власти и бизнеса действует лишь в двух регионах России - Краснодарском крае и Ленинградской области.

"Важной целью совета по иностранным инвестициям при губернаторе Краснодарского края является максимально полное использование инвестиционных возможностей региона, создание открытой информационной и институциональной среды, которая должна быть в максимальной степени предсказуема для инвесторов. Эта цель непосредственным образом связана с планами региональной администрации по стимулированию динамичного развития экономики", - отметил Воробьев, добавив, что взаимодействие международных инвесторов с региональными властями также усиливает конкурентные преимущества края.

Кроме того, для поддержки иностранных инвесторов, по словам Ворбьева, в крае совершенствуется инвестиционное законодательство, а сопровождение инвестиционных проектов проходит по принципу "одного окна". Также власти региона рассчитывают, что работа по созданию промпарков увеличит количество инвестиций из-за рубежа.

Сельхозтехника, спорт, лифты

По данным департамента инвестиций, в Краснодарском крае действует более 300 предприятий с участием транснациональных корпораций и крупных иностранных компаний, которые представляют известные мировые бренды.

"Иностранные компании оказывают существенную поддержку сохранению экспортоориентированной направленности экономики Краснодарского края, активно сотрудничают с малыми и средними предприятиями, а также с крестьянско-фермерскими хозяйствами", - акцентировал Воробьев.

В качестве примера, он привел компании "Клаас", "Декатлон", "Каргилл", которые продолжают развиваться в Краснодарском крае. Так, компания "Клаас" сейчас ведет работы по расширению цехов металлообработки, окраски и логистического обеспечения. Проект модернизации завода предусматривает расширение площадей цеха металлообработки с 11 тыс. кв. м до 16 тыс. кв. м. Также в планах увеличение до 3 000 метров конвейерной системы в покрасочном цехе и установка еще одной кабины для порошковой окраски.

Кроме того, в Крымском районе региона ведется строительство единственного в ЮФО завода по производству лифтового оборудования. Южно-корейская компания "Кахман" намерена выпускать до 5 тыс. лифтов в год, используя при этом до 95% отечественных комплектующих. В 2020 году в Краснодаре также открылся многофункциональный центр обслуживания бизнесов группы "Каргилл" в России, который предоставляет услуги всем предприятиям и службам услуги в области финансов, транспорта и логистики, стратегических поставок и закупок, а также управления персоналом.

В начале сентября сообщалось, что объем инвестиций в Краснодарский край с начала года составил около 184,6 млрд рублей, что на 8% выше прошлогодних показателей. По общему объему инвестиций край входит в ТОП-10 регионов в стране, стабильно удерживает лидерство в Южном федеральном округе. Согласно стратегии социально-экономического развития региона, к 2030 году здесь планируют обеспечить реальный рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 70% по сравнению с показателями 2020 года.