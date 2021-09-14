Резиденты "Технополиса Москва" получили более 280 млн рублей налоговых льгот в 2021 году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" получили более 280 млн рублей налоговых льгот за шесть месяцев 2021 года, что в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра столицы.

"Сумма налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва" за первые шесть месяцев текущего года, составила более 280 млн рублей. Большая часть из них - почти 269 млн рублей - пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города. Резиденты в этот период сэкономили средств в 1,7 раза больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Всего с 2006 года, за время существования столичной ОЭЗ, резиденты сэкономили на налоговых платежах более 3,2 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, за первые шесть месяцев 2021 года резиденты особой экономической зоны уплатили налоги на сумму более 1,6 млрд рублей, а налоговые отчисления за все время ее работы превысили 13 млрд рублей.

Для реализации инновационных проектов резиденты особой экономической зоны пользуются набором преференций. Среди них - льготная ставка аренды земли, возможность выкупить арендуемый участок за один процент от кадастровой стоимости после сдачи объекта в эксплуатацию, сниженные налоги. Кроме того, предоставляются таможенные льготы, действует режим свободной таможенной зоны.

"Компании экономят 17% на налоге на прибыль в ее региональной части. Отчисления в федеральный бюджет для них составляют два, а не три процента", - добавил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев.

Сэкономленные средства предприниматели вкладывают в новые разработки и расширение производства. Такие условия привлекают инновационные компании: в 2020 году статус резидента получили 22 производства, а в первом полугодии 2021 года в технологическое сообщество вошли еще семь предприятий. Особая экономическая зона "Технополис "Москва" состоит из пяти площадок общей площадью 223,3 га. Одна из них находится в Печатниках, остальные - в Зеленограде: "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем" и "Алабушево". На последней появится новый технопарк площадью около 150 тыс. кв м.