Глава РСПП оценил издержки импортеров ЕС продукции из России в €2 млрд в год

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Введение трансграничного углеродного регулирования со стороны Европейского союза (ЕС) может привести к издержкам импортеров российской продукции в ЕС в размере не более €1-2 млрд в год. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ТАСС.

"Когда эта идея только появилась, естественно, мы и международные консультанты стали давать свои оценки. Согласно опубликованному проекту регулирования получается, что ежегодные издержки импортеров российской продукции в ЕС не превысят €1-2 млрд в год, в зависимости от охвата и конкретных механизмов, о которых мы узнаем не ранее следующего года", - отметил глава РСПП.

Однако по его словам, к моменту принятия регулирования оно, вероятно, будет смягчено.

"Нужно учитывать, что сейчас идут активные обсуждения в ЕС, видна поляризация мнений по странам и отраслям экономики, высок градус дискуссии на международном уровне. Скорее всего, к моменту принятия регулирования оно будет еще смягчено, чтобы не спровоцировать глобальную торговую войну", - сказал Александр Шохин.