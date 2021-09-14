Индекс Мосбиржи на открытии торгов обновили исторические максимумы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,26% и находился на уровне 4 051,81 пункта, индекс РТС поднялся на 0,24%, до 1 755,29 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:40 мск индекс Мосбиржи перешел к падению и находился на уровне 4 039,5 пункта (-0,04%), индекс РТС находился на отметке 1 749,79 пункта (-0,07%).

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличилась на 0,53% - до $73,9 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,57% и торгуется на уровне $70,85 за баррель.