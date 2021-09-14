Борисов поручил МЭР к 24 сентября создать список ключевых проектов регионов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий Уральский федеральный округ (УрФО), поручил Министерству экономического развития России к 24 сентября представить правительству перечень региональных вопросов и проектов в сфере социально-экономического развития регионов. Об этом он сообщил во вторник на совещании, посвященном социально-экономическому развитию регионов УрФО.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать в Координационном центре правительства проектный офис по мониторингу социально-экономического развития регионов, а также поручил Минэкономразвития до 1 ноября актуализировать методики подготовки региональных документов стратегического планирования и обеспечить их увязку с федеральными нормативными актами.

"Нам с вами с губернаторским корпусом до 1 ноября нужно иметь выверенную и согласованную позицию по проектам и ключевым региональным вопросам в части их содержания и целевых показателей, которые будут доложены председателю правительства для утверждения их дальнейшего мониторинга. Я попрошу Минэкономразвития подробно остановиться на этих вопросах и доложить, какие подходы, критерии и какой план действий реализуется в этом направлении <...> Я попрошу Минэкономразвития к 24 сентября представить в аппарат правительства РФ выверенный перечень ключевых региональных вопросов и проектов", - сказал он.