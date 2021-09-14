Гендиректор Visa заявил об отсутствии проблем с приемом карт для оплаты услуг в России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Безналичные платежи широко используются в России, проблема с приемом пластиковых карт не стоит. Об этом заявил гендиректор Visa в России Михаил Бернер в интервью телеканалу РБК.

"Межбанковские комиссии выполняют очень важную функцию. Когда банковские комиссии находятся на одном относительно небольшом уровне, они должны способствовать развитию приема карт. В России этой проблемы сейчас не стоит. Прием карт сейчас происходит достаточно широко, мы не видим каких-либо проблем и снижения приема карт", - сказал он.

Бернер отметил, что Россия в сфере безналичных платежей сделала колоссальный рывок с 30% до 50%. "Если посмотреть на вообще абсолютно все безналичные платежи, которые в том числе происходят с помощью перевода со счета на счет - это больше 70%. Это то, как оценивает рынок безналичных платежей ЦБ", - добавил гендиректор.

"Есть ли куда расти? 100%. Нет сомнений, можно расти дальше, нужно расти дальше, и мы видим Россию, может быть, года через три-четыре, наверно, достигающей тех высот, которые сейчас, например, занимают скандинавские страны, где доля безналичных платежей составляет больше 80%", - подчеркнул он.