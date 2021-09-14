ДОМ.РФ планирует запустить 14 проектов комплексного развития территорий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ планирует реализовать проекты комплексного развития территорий (КРТ) на 14 земельных участках, находящихся в федеральной собственности, сообщил во вторник заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

"Мы на ближайшую правительственную комиссию направим предложения по наделению статусом зон КРТ 14 территорий. Считаем, что наши проекты, реализованные на федеральных земельных участках, станут пилотными", - сказал Филиппов.

Он выразил надежду, что реализация первых проектов начнется уже в текущем году.

Реализация первых в России проектов комплексного развития территорий ранее была запущена в трех регионах. По данным Минстроя России, в Иркутской области принято решение о комплексном развитии застроенной территории Усолье-Сибирского, Московская область объявила торги на право заключения договора о КРТ, в Москве объявлен аукцион на право заключение договора о комплексном развитии с реорганизацией промзоны.

Президент России Владимир Путин в конце 2020 года подписал закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, а также дает региональным властям возможность сноса неаварийных многоквартирных домов. Законом предусматривается реализация программ обновления городской застройки с привлечением внебюджетных источников.