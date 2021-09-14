В РФ пройдет эксперимент по применению телемедицинских сервисов для постановки диагноза

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Минцифры и Минздрав России проведут эксперимент по применению телемедицинских сервисов для постановки диагноза пациентам. Об этом говорится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной правительством РФ.

"Проведение эксперимента по применению для постановки пациентам диагноза (назначения лечения) телемедицинских сервисов в рамках законодательства об экспериментальных правовых режимах", - говорится в документе.

Кроме того, к ноябрю 2021 года Минцифры и Минздраву необходимо разработать предложения для принятия нормативных правовых актов в целях внедрения в субъектах РФ электронных рецептов и развития продажи лекарств дистанционным способом.

К ноябрю текущего года совместно с МЭР и Минздравом Минцифры подготовит предложения для внесения изменений в нормативные правовые акты об экспериментальных правовых режимах в целях обеспечения возможности для граждан предоставлять доступ к своим электронным медицинским данным из информационных госсистем поставщикам электронных медицинских сервисов.

Минцифры, ФОМС, Минздрав и МЭР к декабрю 2021 года в виде доклада в правительство представят предложения по выделению в структуре тарифа медицинской услуги расходов на информационные технологии.

Также вместе с Минздравом, Роскомнадзором и МЭР Минцифры подготовит предложения для внесения изменений в нормативные правовые акты в целях обеспечения регламентированного доступа российских разработчиков решений в сфере искусственного интеллекта к обезличенным государственным наборам данных и сведениям из электронных медкарт.