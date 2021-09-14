Гендиректор Visa в России прокомментировал ситуацию с Wildberries

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Visa в России сотрудничает с банками-партнерами Wildberries для устранения нарушений, связанных с платежными системами. Об этом во вторник заявил гендиректор Visa в России Михаил Бернер в интервью телеканалу РБК.

"То, что сделал один очень уважаемый ретейлер, безусловно, не соответствует правилам международных платежных систем. Мы работаем с банками, которые являются партнерами этого ретейлера по эквайрингу, над устранением тех нарушений, которые были заметны и остаются заметными для всех потребителей <…> Мы надеемся, что нарушения будут устранены. У нас есть понимание с большинством участников рынка в этом направлении", - сказал он.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Скидки предоставляются при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay. Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.