"Ъ": Минфин собирается повысить налог на добычу для металлургических компаний

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ планирует повысить налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургических компаний до 3-5% от их выручки. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на проект основных направлений налоговой и бюджетной политики Министерства и источники, близкие к ведомству.

В мировой практике уровень изъятия горной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет 3-5% от их выручки, тогда как в России не превышает 1-2%, говорится в проекте Минфина "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов", с которым ознакомилась газета.

Как уточняет "Коммерсантъ", на фоне роста цен на металлы в 2021 году правительство уже ввело экспортные пошлины, которые с 2022 года могут быть заменены НДПИ, зависящими от уровня мировых цен на сырье. Соответствующие поправки, предполагающие рост коэффициента к ставке НДПИ с 3,5 до 10, могут быть введены 20 сентября, сообщает газета со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Увеличение НДПИ обусловлено необходимостью более справедливого распределения ренты в пользу бюджета. По данным Минфина, в ненефтегазовом ресурсном секторе формируется высокий уровень рентного дохода. При этом распределение ренты в пользу бюджета низкое - 1-10% против 50-70% в нефтяном секторе, - и с ростом мировых цен этот дисбаланс только усиливается."С 2021 года НДПИ уже был увеличен в 3,5 раза. Дальнейшее повышение может сделать добычу бокситов в РФ в принципе неконкурентной в сравнении с любой импортной альтернативой", - рассказали "Коммерсанту" представители крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая "Русал".

По мнению аналитиков "ВТБ Капитал", правительство может ввести ставку для цветных и черных металлов на уровне 6%, что негативно скажется на таких компаниях, как ГМК "Норильский никель" и "Северсталь".

Рост НДПИ больше всего отразится на компаниях, обладающих мощной сырьевой базой,- "Металлоинвесте", "Мечеле", Evraz, "Северстали" и НЛМК, утверждает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.