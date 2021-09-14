УФО сохранил объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал в регионах Уральского федерального округа (УФО) за I полугодие 2021 года составил порядка 1,4 трлн рублей, что примерно соответствует показателям аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщил во вторник на совещании по социально-экономическому развитию УФО в Екатеринбурге полпред президента РФ в округе Владимир Якушев.

В аппарате полпреда ТАСС уточнили, что в январе-июне 2020 года объем инвестиций составил 1 385,8 млрд рублей, в январе-июне 2021 года - 1 379,5 млрд рублей. Таким образом, показатель снизился на 6 млрд рублей, что составляет менее 1%.

"По итогам первого полугодия объем инвестиций в основной капитал составил 1,4 трлн рублей. Это 18% от общероссийского объема. Примерно те же показатели были по итогам аналогичного периода 2020 года", - сказал Якушев.

Он также отметил, что при относительно небольшой численности населения - в УФО проживают 8% россиян - доля валового регионального продукта в суммарном ВВП страны составляет 15%.

"Все это говорит о том, что экономика Уральского федерального округа достаточно стабильна, при этом важно не только сохранить этот темп, но, естественно, превзойти все достижения и системно работать над улучшением этих показателей", - заключил полпред.