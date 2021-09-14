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Xiaomi представила умные очки

Устройство обладает некоторыми функциями современных смартфонов и может переводить текст с иностранного языка
' Xiaomi/YouTube'

ТАСС, 14 сентября. Китайский производитель электроники Xiaomi представил свои умные очки, обладающие некоторыми функциями современных смартфонов. Об этом говорится в видеопрезентации, опубликованной во вторник на YouTube-канале разработчика.

"Звонки, просмотр [оповещений], навигация, камера - все это объединено в одном экземпляре очков", - говорится в проморолике. Кроме того, это устройство с технологией дополненной реальности может переводить текст с иностранного языка.

Гаджет оборудован дисплеем MicroLED, размеры которого "меньше, чем рисовое зернышко": его диагональ составляет всего 0,13 дюйма (около 3,3 мм). При этом благодаря высокотехнологичным линзам для глаза открывается более широкая перспектива.

В видеоролике Xiaomi не сообщается о планах выхода на рынок умных очков, а также их стоимость.

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