Песков не стал оценивать вероятность ухода зарубежных IT-компаний из России

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку тому, существует ли угроза ухода зарубежных IT-корпораций из России после ситуации с Google, порекомендовав обращаться в профильные ведомства.

"Это все-таки не вопрос Кремля, наверное. Лучше в наше министерство связи обращаться, Роскомнадзор, но не к Кремлю", - сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил операторам поисковых систем Google и "Яндекс" показывать в поисковой выдаче обозначение "Умное голосование" в качестве одного из ключевых слов поиска. Истцом выступает ООО "Вулинтертрейд", владеющее этим товарным знаком, следует из решений суда, опубликованных в картотеке 3 сентября.

Визит приставов в офис Google связан с решением Арбитражного суда Москвы об ограничении доступа к "Умному голосованию", сообщали ТАСС ранее в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.