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Аграрии Подмосковья получили 3,3 млрд рублей в виде господдержки с начала года

Всего в рамках госпрограммы аграриям региона в этом году выделили 5,6 млрд рублей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 3,3 млрд рублей в виде государственной поддержки получили сельскохозяйственные производители Московской области с начала года. Всего в текущем году на господдержку аграриев планируется направить 5,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья во вторник.

"На сегодняшний день сельскохозяйственные производители и организации агропромышленного комплекса Подмосковья получили более 3,3 млрд рублей господдержки. В том числе из федерального бюджета получателям перечислено порядка 945 млн рублей из областного - более 2,3 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

В пресс-службе отметили, что всего в рамках госпрограммы аграриям региона в этом году выделено 5,6 млрд рублей.

Как поясняется в материале, субсидии предоставляются на проведение посевных и уборочных полевых работ, на стимулирование производства молока, производство зерновых культур и овощей, развитие малых форм хозяйствования, поддержку племенного животноводства.

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