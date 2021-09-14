Школа социального бизнеса заработает в Приморье в октябре

ВЛАДИВОСТОК, 14 сентября. /ТАСС/. Приморский центр "Мой бизнес" в октябре запустит программу "Школа социального бизнеса", на которой процесс обучения построен по принципу менеджмента МВА. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Предпринимателям расскажут о наиболее перспективных и актуальных трендах в бизнесе, о том, как делать маркетинг без бюджета, и об особенностях ценообразования и учета затрат в социальном бизнесе", - пояснили в пресс-службе.

Образовательные программы для предпринимателей в крае организованы в рамках программы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Курс от центра "Мой бизнес" продлится семь недель, к нему могут присоединиться не только предприниматели, которые уже развивают социальный бизнес, но также и компании из других отраслей, которые только собираются дополнить свою деятельность социальным проектом. Итогом программы станет презентация социальных проектов участников специалистам центра "Мой бизнес", правительства Приморского края и действующим предпринимателям.

"Ключевое отличие "Школы социального бизнеса", которое выделяет ее на рынке подобных услуг, - индивидуальная траектория развития бизнес-проектов участников под руководством сертифицированных трекеров бизнеса. Тренеры делятся с участниками проверенными и актуальными инструментами и лучшими технологиями", - цитирует пресс-служба руководителя Центра инноваций социальной сферы Ольги Кудиновой.