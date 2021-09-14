Город Санья на Хайнане в 2021 году пригласил более 1,4 тыс. квалифицированных специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Администрация города Санья в провинции Хайнань за текущий год пригласила для работы и постоянного проживания свыше 1,4 тыс. высокопрофессиональных специалистов, которые, как ожидается, внесут большой вклад в развитие регионального порта свободной торговли. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По информации издания, среди элитных кадров, привлеченных за последние восемь месяцев для развития ключевых проектов в городе, - ведущие медицинские эксперты, инженеры и академики. Отбором профессионалов, высоко востребованных в стратегически важных отраслях, на Хайнане целенаправленно занимаются 97 компаний, организаций и государственных структур, из них 10 базируются в Санья. Всю деятельность в соответствующем направлении курирует управление развития трудовых ресурсов при парткоме провинции.

Как уточнили власти Санья, поток квалифицированных работников, выразивших желание трудоустроиться и получивших приглашение, за январь - август увеличился на 77% по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год. Более 80% специалистов, переезжающих на постоянное проживание, были наняты при содействии муниципальной структуры по стимулированию занятости. Еще две площадки, активно занимающиеся поиском передовых кадров, - зона инноваций "Ячжоувань" и центральный деловой район города.

Согласно статистике, за последние три года Санья пригласил порядка 40 тыс. востребованных профессионалов. Среди стратегически важных направлений, в которых администрация города намерена активно содействовать найму и воспитанию квалифицированных специалистов, - научные исследования и инновационные разработки, туризм, образование, здравоохранение, культура, управление урбанизированными территориями, менеджмент, международные и молодежные проекты, информационные технологии и современное сельское хозяйство.