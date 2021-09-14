En+ предложила концепцию реконструкции аэродрома для Шерегеша

КЕМЕРОВО, 14 сентября. /ТАСС/. Структура En+ предложила концепцию реконструкции аэродрома в городе Таштаголе, который расположен в 25 км от популярного горнолыжного курорта Шерегеш на юге Кемеровской области. Проект оценен в 1 млрд рублей, сообщили ТАСС во вторник в министерстве транспорта Кузбасса.

"Структура En+ предлагает реконструировать действующий аэродром в Таштаголе, расположенный в 25 км от поселка Шерегеш и наладить авиасообщение с горнолыжным курортом из крупных городов Сибири на воздушных судах вместимостью до 20 человек. Такой проект обойдется En+ в размере 1 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Уточняется, что данная концепция авиационной транспортной инфраструктуры в настоящий момент находится на рассмотрении в правительстве Кузбасса вместе с другой концепцией, подготовленной холдингом "Новапорт". Как сообщалось ранее, "Новапорт" минувшей весной заявил о готовности спроектировать и построить новый аэропорт стоимостью 24 млрд рублей в Шерегеше, где при участии госкорпорации ВЭБ.РФ планирует создать всесезонный туристический кластер.

"После предоставления проектов от инвесторов будет выбран более перспективный", - добавили в Минтрансе Кузбасса.

Развитие горнолыжного курорта Шерегеш включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.

В минувшем горнолыжном сезоне Шерегеш установил рекорд по посещаемости - курорт посетили свыше 2 млн человек, это почти вдвое больше, чем в 2020 и 2019 гг. Сейчас отдыхающие прилетают в город Новокузнецк в 180 км от Шерегеша, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или на автобусах, что отнимает время. Собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит аэропорт Новокузнецка.