Контейнерный оборот порта Янпу на Хайнане в августе составил рекордные 125,5 тыс. TEU

ХАЙКОУ /Китай/, 14 сентября. /ТАСС/. Международный порт Янпу на Хайнане в августе организовал перевозку 125,5 тыс. TEU (эквивалент стандартного 20-футового контейнера), что почти на треть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщила газета "Хайнань жибао", это рекордный показатель порта за отдельно взятый месяц.

С начала года по конец августа грузооборот Япну достиг 9,3 млн тонн. Его контейнерооборт составил 744,8 тыс. TEU, что на 50% больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

Как пишет издание, увеличение этих показателей связано с улучшением инфраструктуры Янпу. В июне в гавани завершили работы по реконструкции двух портовых терминалов и увеличили количество кранов-перегружателей. После этого годовая пропускная способность Янпу увеличилась до 1,6 млн TEU.

Согласно официальной статистике, контейнерооборот Янпу в 2020 году вырос на 44%, превысив 1 млн TEU.

Международный контейнерный порт Янпу расположен в одноименной зоне экономического развития на северо-западе острова Хайнань. Он играет важную роль в экономическом развитии провинции. Ожидается, что уже к 2025 году он станет транспортным узлом регионального значения, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров.

По планам китайских властей, в течение пяти лет на западном побережье Хайнаня появится "современный логистический и экономический пояс". Он соединит административный центр провинции Хайкоу на севере острова с портовой зоной Янпу на северо-западе и городом Санья на юге региона. Эти районы вместе с городом Дунфан на западном побережье станут четырьмя основными логистическим кластерами острова.