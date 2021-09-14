Тюменский карбоновый полигон займется работой с метаном и закисью азота

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Карбоновый полигон Тюменского госуниверситета (ТюмГУ) помимо работ с углекислым газом займется проектами с другими парниковыми газами, в частности с метаном и закисью азота. Об этом сообщил ТАСС во вторник специальный представитель Минобрнауки РФ по вопросам биологической и экологической безопасности, заместитель директора департамента по развитию X-BIO ТюмГУ Николай Дурманов.

"Да, они (специалисты карбонового полигона ТюмГУ - прим. ТАСС) будут заниматься особенно метаном и особенно закисью азота - это особенно важно. Это может быть так же важно, как углекислый газ, по крайней мере для некоторых территорий нашей страны", - сказал Дурманов в беседе с корр. ТАСС после лекции "Карбоновые полигоны и другие климатические проекты: российский и международный опыт" в рамках Тюменского нефтегазового форума.

Как сообщил в лектории TNF ректор ТюмГУ Иван Романчук, карбоновый полигон вуза запустит более 10 научно-исследовательских проектов. "Мы уже запускаем более 10 научно-исследовательских проектов с ведущими научно-исследовательскими центрами", - сказал Романчук. В беседе с корреспондентом ТАСС ректор пояснил, что планируется проведение лесо-климатических проектов по восстановлению леса и его посадке. "По вредителям есть проекты, потому что мало кто знает, что, например, леса могут гореть, потому что их вредители уничтожают, они сохнут и соответственно воспламенение увеличивается", - сказал Романчук ТАСС.

Карбоновый полигон Тюменского госуниверситета - единственный полигон, созданный под эгидой научно-образовательного центра (НОЦ). Он будет выполнять функцию координации для сети подобных полигонов Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, которые охватят территорию от лесостепи до арктических тундр. Помимо мониторинга эмиссии парниковых газов, на карбоновом полигоне будут отрабатываться технологии сокращения содержания углерода в атмосфере (секвестрация углерода) и регенеративного земледелия.

Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. Позднее были определены семь пилотных регионов, где будут созданы аналогичные полигоны: Чечня, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. В марте министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в России планируется увеличить до нескольких десятков число полигонов, предназначенных для расчетов способности поглощения окружающей средой углерода из атмосферы.

О форуме

TNF 2021 проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.