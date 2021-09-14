Титов считает невозможным тестирование предпринимательских навыков

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что выявлять предпринимательские навыки невозможно, поэтому подобное тестирование не должно вводиться в школах. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил во вторник ТАСС в ходе рабочей поездки в Республику Башкортостан.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков говорил, что в целом не против идеи тестирования на определение предпринимательских способностей в школе. По его словам, тестирование на определение управленческих навыков на стадии школы "во многом поможет сориентироваться в своих способностях".

"Абсолютно не нужно [вводить подобное тестирование в школах]. Я не придерживаюсь такой точки зрения, что предпринимателями рождаются. Предпринимателями становятся. Много людей разных психотипов, которые занимаются бизнесом: есть активные, движущиеся постоянно, а есть те, кто предпочитают двигаться медленно, но осторожно и взвешенно", - отметил Титов.

Он считает, что "любые люди могут в том или ином виде заниматься тем или иным видом бизнеса". При этом "в принципе невозможно тестировать предпринимательские навыки", добавил собеседник агентства.