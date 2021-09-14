Авиарейсы из Кургана в Санкт-Петербург запустят с 25 октября

ТАСС, 14 сентября. Авиарейсы в Санкт-Петербург будут запущены из аэропорта Кургана с 25 октября. Они будут осуществляться авиакомпанией "РусЛайн" раз в неделю до 31 декабря, сообщили в телеграм-канале правительства Курганской области.

"С 25 октября из аэропорта Кургана запустят рейсы в Санкт-Петербург. Перелеты один раз в неделю до 31 декабря будет осуществлять авиакомпания "РусЛайн". Улететь из Кургана в Санкт-Петербург и вернуться обратно из северной столицы можно будет на воздушных судах Bombardier CRJ-100/200 с 50 посадочными местами", - говорится в сообщении.

Маршрут Курган - Санкт-Петербург включен в перечень субсидируемых маршрутов в 2021 году, частично затраты авиаперевозчику будут возмещать федеральный и областной бюджеты.

Сейчас из аэропорта Кургана можно улететь в Москву, а также с конца апреля по конец сентября - в Симферополь и Сочи.