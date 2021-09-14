{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Справороссы предложили списать проценты по потребкредитам, взятым во время пандемии

По мнению лидера партии Сергея Миронова, многие люди брали займы "от безысходности"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект о списании процентов по потребительским кредитам, взятым в период пандемии. Об этом во вторник на пресс-конференции в ТАСС сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Объявляю об инициативе нашей партии, которая в ближайшее время будет внесена в Государственную думу. Мы предлагаем списать, простить все проценты по потребительским кредитам, которые брали наши граждане во время пандемии", - сказал он.

По мнению Миронова, многие люди брали займы "от безысходности". "А сегодня банкиры и всякие микрофинансовые организации с коллекторами наживаются на этом", - считает политик.

Он отметил рост закредитованности россиян. "Проценты растут. И в этой связи мы считаем правильным аннулировать эти проценты", - заключил лидер справороссов.

Теги
Россия
В России появится рейтинг регионов по реализации мусорной реформы
Читать полностью