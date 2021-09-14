Сервис перевозок по требованию запустили в Новой Москве в тестовом режиме

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Сервис персонализированных перевозок по требованию "По пути" запустили в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы в тестовом режиме. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы запускаем первый в России сервис персонализированных перевозок по требованию "По пути". Сервис запускается в Троицком и Новомосковском административных округах. Сейчас сервис работает в ТиНАО в тестовом режиме. Он довозит пассажиров из четырех районов ТиНАО, из четырех поселений до станции метро "Прокшино", - сказал первого заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Роман Латыпов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что автобусы таких перевозок формируют маршруты исходя из запросов пассажиров через мобильное приложение "Московский транспорт". "Сейчас каждый тестировщик может в своем мобильном приложении выбрать точку, где он находится, туда через какое-то время подъезжает автобус и довозит его до ближайшей станции метро", - уточнил Латыпов.

По его словам, на участие в тестировании сервиса был большой спрос. Первоначально планировалось набрать 500 человек, которых удалось найти меньше, чем за сутки, поэтому было принято решение добавить еще 500 мест для желающих протестировать сервис "По пути". "Набор еще идет. Можно зарегистрироваться на едином транспортном портале. И на время тестирования цена услуги сейчас составляет 1 рубль", - добавил Латыпов.