Предприятия моногорода на Ставрополье начнут развитие промышленного туризма

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Крупные предприятия моногорода Невинномысска на Ставрополье подали заявки для участия во Всероссийской акселерационной программе по развитию промышленного туризма, организованной при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и Минпромторга. Об этом ТАСС сообщил глава города Михаил Миненков.

"Наши предприятия всегда были открыты для экскурсий, но сегодня мы решили вывести эту работу на новый уровень. Несколько крупных городских предприятий отправили заявки на участие во Всероссийском акселераторе по промышленному туризму, организованном АСИ при поддержке Минпромторга РФ. Финалисты акселератора будут обучены эффективной организации туров на предприятия", - сказал он.

Инициативу промышленных предприятий поддерживают городские власти - в моногороде обновляются общественные пространства, в Невинномысск поступили туристические автобусы, за последние годы реконструировано несколько гостиниц, ресторанов, идет строительство СПА-центров, бальнеологических комплексов. Для создания пляжной зоны, которой сейчас в муниципалитете нет, в городе запланирована трехлетняя реконструкция городских прудов, стоимость проекта составляет около 1,5 млрд рублей.

"Благодаря совместным усилиям за последние годы образ города существенно преобразился, количество людей, посещающих Невинномысск, значительно возросло. Результатом освоения этих достижений и дальнейшего расширения будущих возможностей станет формирование нового для города направления - развитие промышленного туризма", - отметил Миненков.

Ранее сообщалось, что АСИ при поддержке Минпромторга РФ реализует инициативу по развитию промышленного туризма. По итогам акселератора будут созданы не только классические экскурсионные туры по предприятиям, но и театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы, квесты, знакомящие с различными технологиями и производственными процессами. В планах - вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.