Запуск городской электрички в Краснодаре позволит доехать из центра до окраины за полчаса

КРАСНОДАР, 14 сентября. /ТАСС/. Институт перспективного градостроительства предлагает создать в Краснодаре сеть городских электричек, за счет чего добраться из центра города, например, до окраины, где строится новый микрорайон, можно будет за 30 минут, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

В Краснодаре существует проблема пробок. Накануне сообщалось, что участок трассы М-4 "Дон" в районе поселков Новознаменский и Знаменский, через который следует маршрут на курорты Черного моря, разгрузят перед строительством нового микрорайона с численностью порядка 200 тыс. жителей, на эти цели потребуется около 3 млрд рублей. Рассматриваются несколько вариантов развития транспортной инфраструктуры на данном участке. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручал подготовить итоговое проектное решение.

"Проектировщики предлагают на северо-востоке Краснодара создать шесть станций городской электрички. Вокруг них формировать транспортные хабы - пересадочные узлы. К ним должны подойти линии скоростного трамвая и другие виды общественного транспорта, появиться перехватывающие парковки. Также планируется построить шесть путепроводов и транзитную автодорогу ул. Тихорецкая - аэропорт Краснодар с тремя комплексами развязок", - говорится в сообщении.

Первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в ходе совещания с представителями института перспективного градостроительства отметил, что задачей данного проекта является обеспечение доступности проезда из центра города в его северо-восточную часть за 30 минут. Кроме того, по его словам, помимо данного проекта, в Краснодаре необходимо провести масштабную модернизацию транспортной инфраструктуры города. Алексеенко отметил, что в городе необходимо сократить потребность людей в пользовании личным транспортом за счет связки существующих железных дорог с линиями скоростного трамвая, вывести из Краснодара транзитный транспорт за счет обходных дорог с развязками.

"А также увеличить число выездов из Краснодара на внешние транспортные магистрали. Ключевая задача, которую мы ставили перед проектировщиками нового района города на северо-востоке, это обеспечить его 30-минутную транспортную доступность из центра города. В перспективе мы должны стремиться к таким же показателям транспортной доступности всех районов Краснодара. Только тогда у нас будет по-настоящему современный, удобный для жизни город", - приводит пресс-служба слова Алексеенко.

Ранее сообщалось, что в восточной части Краснодара планируется создание нового микрорайона с населением порядка 200 тыс. жителей, ведется строительство медицинского кластера, планируется, что здесь также будут созданы промышленный кластеры, школы и детские сады, парки, скверы. При этом по трассе М-4 "Дон" уже сейчас ежесуточно проезжает 81 тыс. автомобилей, эта трасса ведет на курорты Краснодарского края, выезжать на нее приходится и жителям поселков Знаменский и Новознаменский, где сейчас проживают только 20 тыс. человек, потому что поселки между собой никак не соединены.