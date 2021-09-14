"Билайн" может обратиться в органы правопорядка для расследования утечки данных россиян

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Билайн" может обратиться в правоохранительные органы для проведения расследования инцидента с утечкой данных россиян. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Мы всерьез обеспокоены сложившейся ситуацией и хотели бы напомнить, что кража любой информации, связанной с данными наших клиентов, является уголовно наказуемой. По результатам внутренней проверки мы не исключаем того, что обратимся в правоохранительные органы для проведения расследования этого инцидента", - говорится в сообщении.

Ранее в одном из открытых Telegram-каналов появилась информация об обнаружении данных клиентов российского оператора связи "Билайн".

Компания внимательно следит за любыми возможными утечками данных клиентов. По ее данным, в базе могут содержаться технические логи небольшой части абонентов фиксированного интернета оператора.

В "Билайне" отметили, что компанией было проведено дополнительное расследование инцидента, все данные находятся под защитой и клиентам оператора ничего не угрожает. В то же время было инициировано служебное расследование для установки источника распространения данной информации.