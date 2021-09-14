Эксперт: развитию экономики Западной Сибири должна способствовать кооперация севера и юга

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Будущее экономики Западной Сибири зависит от кооперации севера и юга региона. В настоящее время она между городами отсутствует, в частности, в поставках оборудования, получении знаний, а строить новые города нецелесообразно, поделился своим мнением с ТАСС во вторник в кулуарах Тюменского нефтегазового форума (TNF) академик РАН, д.э.н., профессор Валерий Крюков.

"Есть север [Западной Сибири], есть юг. Устойчивость развития [данного региона] зависит от того, как будет налажена кооперация севера и юга Западной Сибири. На юге есть комфортный климат, на севере - природные ресурсы, есть еще средняя полоса, где лес. Путь - не спонтанное развитие и концентрация большого числа людей [в городах], а на пространственной кооперации и взаимодействии", - сказал Крюков.

По его словам, сейчас такая кооперация отсутствует, а строить новые города нецелесообразно. "Сейчас кооперация такая отсутствует - по поставкам оборудования, получению знаний, экономическая кооперация. <…> Строить там новые города не совсем целесообразно. Важно наладить кооперацию и взаимодействие индустриальных центров. Цель - социальная устойчивость и жизнь людей в городах", - уточнил собеседник агентства.

TNF 2021 пройдет в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он объединит более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.