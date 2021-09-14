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Минфин 15 сентября проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 15 сентября аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) двух выпусков. Об этом говорится в материалах министерства.

В частности, будут размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26239 с погашением 23 июля 2031 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске, и ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Расчеты по заключенным на аукционах сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, сообщает министерство.

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