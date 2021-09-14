Хуснуллин: план по ремонту дорог в 2021 году будет перевыполнен

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Плановые показатели по доле дорог в нормативе в 2021 году будут перевыполнены. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России Владимира Путина с правительством и руководством "Единой России".

"К 2024 году необходимо выполнить показатель по обеспечению 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях в нормативном состоянии. Показатель этого года мы должны достигнуть 73%. Докладываю вам, что показатель этого года уже точно будет перевыполнен", - отметил Хуснуллин. Также он добавил, что перевыполнение идет и по приведению в нормативное состояние региональных дорог. "Плановое значение было 45,8%. Сейчас таких дорог уже отремонтировано 47%, количество продолжает расти", - отметил он.

Как добавил Хуснуллин, по поручению президента РФ на съезде партии "Единая Россия" все регионы получили дополнительно федеральную поддержку в размере 30 млрд рублей, которые направлены на ремонт более 2 тыс. километров автомобильных дорог. "Большая часть работ будет выполнена в течение сентября. Остальное - до конца года", - отметил он.

С опережением идет и кассовое исполнение дорожных работ. "Объем федерального финансирования дорожной деятельности субъектов в этом году составил около 300 млрд рублей. Более половины этих средств уже реализовано, что выше кассового исполнения аналогичного периода прошлого года почти на 70 млрд рублей", - сказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера, в первой десятке лидеров по дорожным работам Белгородская область и Республики Ингушетия, которые на 100% завершили программу работ. "Курская область и Республика Крым - более 90% годового освоения. Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Самарская область, Свердловская область, Новосибирская область - более 80%", - добавил он.

Кроме того, в 2021 году на опережающее дорожное строительство за счет лимитов последующих лет из резервного фонда правительства регионам выделено 173 млрд рублей. "Это позволило нам обеспечить к концу года 20% технической готовности трассы Москва - Казань, досрочно ввести в эксплуатацию 70 км федеральных и 75 км региональных дорог, дополнительно отремонтировать более 190 километров региональных дорог и начать восстановление 19 мостов", - добавил Хуснуллин.