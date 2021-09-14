Россельхознадзор: СНГ в 2021 году наращивает поставки в РФ овощей "борщевого набора"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Страны СНГ в 2021 году увеличивают объем поставок в Россию овощей "борщевого набора", в том числе картофеля, моркови и свеклы. Об этом говорится в материалах Россельхознадзора.

"По данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус-Фито", в 2021 году по состоянию на 12 сентября страны СНГ увеличили поставки в Россию картофеля, моркови и свеклы, входящих в состав "борщевого набора", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, поставки картофеля выросли в 2,6 раза - с 82 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года до 214,8 тыс. тонн в текущем году. Основные страны-экспортеры: Белоруссия (98,3 тыс. тонн), Азербайджан (84,7 тыс. тонн), Армения (28,9 тыс. тонн). При этом Белоруссия по сравнению с прошлым годом увеличила отправки в Россию картофеля в 10,7 раза, Армения - в 71,1 раза, Азербайджан - в 1,2 раза.

Кроме того, как сообщили в Россельхознадзоре, объем ввоза в Россию моркови из стран СНГ возрос на 14% с 78,9 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года до 90,3 тыс. тонн в 2021 году. Основные страны-экспортеры: Белоруссия (65,4 тыс. тонн), Киргизия (12,7 тыс. тонн), Казахстан (6,6 тыс. тонн). В меньших объемах морковь на территорию России поставляют Узбекистан, Азербайджан и Туркмения. В 2021 году отгрузки этого овоща начала Молдавия, откуда было ввезено уже свыше 1 тыс. тонн. При этом Белоруссия по сравнению с прошлым годом увеличила отправки в Россию моркови на 9,6%, Киргизия - на 43,3%, Казахстан - на 19,1%, Узбекистан - на 16,8%.

Экспорт в Россию свеклы из стран Содружества вырос на 17,1% - с 14,8 тыс. тонн в прошлом году до 17,3 тыс. тонн в текущем. Ведущий поставщик свеклы на российский рынок - Белоруссия, из которой ввезено 12,5 тыс. тонн этого овоща (на 17,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года). Также свеклу в Россию отправляют Узбекистан (2,4 тыс. тонн) и Казахстан (1,2 тыс. тонн).

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками из стран СНГ.