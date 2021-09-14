В России ежегодно собирают порядка 23 млрд рублей экологических платежей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Ежегодно в России собирают порядка 23 млрд рублей экологических платежей. В будущем эти средства планируется направлять на экологическую повестку, заявил глава Минприроды России Александр Козлов.

"Мы настраиваем механизм "окрашивания" средств от экологических платежей. <…> Мы примерно по году собираем 23 млрд рублей таких штрафов, санкций, а 2% всего лишь шло на экологическую повестку", - сообщил он на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

Ранее Козлов сообщал, что средства от платежей за негативное воздействие на окружающую среду и экологические штрафы планируется направлять в природный фонд России. Законопроект, на основе которого будет реализовываться инициатива, будет внесен в Госдуму в осеннюю сессию.