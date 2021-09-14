Чешская компания СEZ и Westinghouse заключили соглашение о модернизации АЭС "Темелин"

ПРАГА, 14 сентября. /ТАСС/. Чешская энергетическая компания СEZ (ЧЕЗ) и американская Westinghouse подписали рассчитанное на девять лет соглашение о модернизации систем управления и контроля АЭС "Темелин" - крупнейшей в Чехии. Об этом сообщил журналистам во вторник член правления СEZ Бохдан Зронек.

"СEZ и Westinghouse заключили соглашение о модернизации систем управления и контроля АЭС "Темелин". Оно рассчитано на девять лет. Речь идет о реализации одного из наиболее технически сложных заказов в истории Чехии", - сказал он.

Системы Westinghouse по управлению и контролю за производственным процессом на чешской станции действуют, по словам Зронека, с 2000 года. Проведение модернизации обеспечит их функционирование на 60 и более лет. Стоимость проекта составит миллиарды крон (сотни млн евро).

В Чехии, кроме АЭС "Темелин" (юг республики), действует АЭС "Дукованы" (юго-восток страны). Обе станции были возведены при помощи Москвы: Советский Союз и Чехословакия подписали соответствующий договор в 1970 году. Российская компания "ТВЭЛ" (топливная компания "Росатома") обеспечивает их реакторы ядерным топливом.

АЭС "Темелин" была введена в эксплуатацию в 2002 году. Она является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Чехии. Станция вырабатывает более 20% электричества, потребляемого в республике. На ней действуют два энергоблока, на которых установлены реакторы ВВЭР-1000 общей мощностью 2*160 МВт.