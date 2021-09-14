Путин указал кабмину на важность расширения перечня услуг "Почты России"

НОВО-ОГАРЕВО, 14 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил правительству о необходимости выполнить поручение по расширению перечня услуг, оказываемых "Почтой России".

"Это очень важно, потому что в малых населенных пунктах, на селе, там людям бывает некуда даже обратиться за определенными услугами, а почта есть практически везде", - сказал глава государства про расширение перечня услуг "Почты России". "Нужно обязательно это сделать", - обратился Путин к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко во вторник на совещании с членами правительства и руководством партии "Единая Россия".

В понедельник на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Путина по итогам второго этапа ХХ съезда "Единой России". В частности, как говорится в документе, до 1 ноября правительству РФ вместе с "Почтой России" необходимо обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами и получения в электронной форме юридически значимых сообщений, а также государственных и муниципальных услуг.