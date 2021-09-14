"Газпром нефть" и ТМК будут совместно поддерживать стартапы в ТЭК и промышленности

ТЮМЕНЬ, 14 сентября. /ТАСС/. "Газпромнефть - Технологические партнерства" и Трубная металлургическая компания подписали соглашение на Тюменском нефтяном форуме о совместном поиске и внедрении инновационных решений в сфере добычи нефти и газа, трубной промышленности и кросс-отраслевых решений, сообщает нефтяная компания.

Соглашение подразумевает сотрудничество компаний в развитии их акселерационных программ и поддержке технологических стартапов в ТЭК и промышленности.

"Стороны намерены объединить ресурсы, компетенции и знания для развития этих программ, в том числе совместно сформировать механизмы финансирования и привлечения инвестиций для поддержки инновационных стартапов", - говорится в сообщении.

Партнеры будут реализовывать проекты по развитию инфраструктуры для испытания и внедрения в производство новых наукоемких технологий и продуктов.

Участники акселерационной программы "Газпром нефти" в сфере разведки и добычи смогут тестировать прототипы своих разработок как на объектах нефтяной компании, так и на предприятиях ТМК. В свою очередь участники корпоративного акселератора ТМК получат возможность принять участие в проектах "Газпром нефти".

О форуме

Тюменский нефтяной форум проходит в Западно-Сибирском инновационном центре в Тюмени с 14 по 16 сентября. Он включает более 30 мероприятий - пленарные сессии, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки и т.д. Организаторами выступают правительство РФ и правительство Тюменской области, ТАСС является генеральным информационным партнером форума.