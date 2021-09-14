Титов: инициатором института IТ-омбудсмена должно быть не государство, а участники рынка

УФА, 14 сентября. /ТАСС/. Инициатором создания нового института IТ-омбудсмена должно быть не государство, а участники рынка. Такое мнение высказал во вторник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Ранее сообщалось, что Минцифры и Минэкономразвития создадут институт IТ-омбудсмена для выявления системных проблем в секторе IТ, а также работе по жалобам и обращениям отдельных предпринимателей. Такая информация содержится в дорожной карте "Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий", утвержденной правительством России.

"Я думаю, что инициатором создания подобного института должно быть не государство, а участники рынка", - отметил Титов.

При этом он напомнил, что в структуре федерального бизнес-омбудсмена уже работают общественные представители, которые отвечают за направления, связанные с IТ-сферой.

"У нас в IТ-сфере уже есть свои представители: общественный омбудсмен в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Наталья Попова, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере электронной торговли и предоставления электронных госуслуг Илия Димитров. Они уже работают с обращениями и занимаются системными вопросами", - добавил Титов.